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Учені створили найхолоднішу у Всесвіті матерію

8 вересня, 2022 четвер
18:54
Наука Космос

Вчені створили в лабораторії найхолоднішу матерію у Всесвіті, яка до 3 мільярдів разів морозніша ніж міжзоряний простір

Про це пише Space.

Група науковців у лабораторних умовах створила найхолоднішу матерію у Всесвіті.

"В експерименті, проведеному в Університеті Кіото в Японії, використовувалися ферміони, якими фізики називають будь-які частинки, з яких складається матерія, зокрема електрони, протони й нейтрони. Команда охолодила атоми ітербію приблизно до мільярдної частки градуса вище абсолютного нуля, гіпотетичної температури, за якої рух атомів припинився б", - йдеться в повідомленні.

Міжзоряний простір не буває настільки холодним, бо рівномірно заповнений реліктовим випромінюванням.

Ця матерія холодніша за туманності Бумеранг, розташованої за 3 тис. світлових років від Землі, де температура лише на один градус вища за абсолютний нуль.

На фото: Туманність Бумеранг 

"Вигода від цього експерименту полягає в тому, що фізика дійсно змінюється. Фізика починає ставати більш квантово-механічною і дозволяє спостерігати нові явища", – кажуть науковці.

Для охолодження вчені використовували лазери, обмежуючи рух тисяч атомів. Експеримент моделює модель квантової фізики, вперше запропонованої у 1963 році фізиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Так звана модель Хаббарда дозволяє атомам демонструвати квантові властивості - надпровідності.

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