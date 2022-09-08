Учені створили найхолоднішу у Всесвіті матерію
Вчені створили в лабораторії найхолоднішу матерію у Всесвіті, яка до 3 мільярдів разів морозніша ніж міжзоряний простір
Про це пише Space.
Група науковців у лабораторних умовах створила найхолоднішу матерію у Всесвіті.
"В експерименті, проведеному в Університеті Кіото в Японії, використовувалися ферміони, якими фізики називають будь-які частинки, з яких складається матерія, зокрема електрони, протони й нейтрони. Команда охолодила атоми ітербію приблизно до мільярдної частки градуса вище абсолютного нуля, гіпотетичної температури, за якої рух атомів припинився б", - йдеться в повідомленні.
Міжзоряний простір не буває настільки холодним, бо рівномірно заповнений реліктовим випромінюванням.
Ця матерія холодніша за туманності Бумеранг, розташованої за 3 тис. світлових років від Землі, де температура лише на один градус вища за абсолютний нуль.
На фото: Туманність Бумеранг
"Вигода від цього експерименту полягає в тому, що фізика дійсно змінюється. Фізика починає ставати більш квантово-механічною і дозволяє спостерігати нові явища", – кажуть науковці.
Для охолодження вчені використовували лазери, обмежуючи рух тисяч атомів. Експеримент моделює модель квантової фізики, вперше запропонованої у 1963 році фізиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Так звана модель Хаббарда дозволяє атомам демонструвати квантові властивості - надпровідності.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.35Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе