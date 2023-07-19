Такого висновку дійшли вчені з Познанського університету медичних наук і Медичного університету Білостока в Польщі.

Гідроксіапатит допомагає при захворюваннях ясен і підвищеній чутливості зубів, і його можна легко включити до щоденних процедур чищення.

"Гідроксиапатит є безпечною та ефективною альтернативою фтору для профілактики карієсу для щоденного використання", — каже стоматолог Ельжбета Пашинська з Познанського університету медичних наук.

Учені провели дослідження, в якому взяли участь обрані випадковим чином люди від 18 до 45 років, яким навмання давали зубну пасту з гідроксиапатитом або зубну пасту з фторидом. Учасники не знали, де що. Всі використовували електричні зубні щітки та однакову процедуру чищення зубів. Після 18 місяців чищення зубів і регулярних оглядів у стоматологів не було суттєвої різниці між групою, яка отримувала гідроксиапатит, і групою, яка отримувала фтор. У більшості з них не виявили нового карієсу.