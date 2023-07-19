Учені знайшли альтернативу фтору в зубній пасті
Сполука під назвою гідроксіапатит виявилася досить ефективною проти карієсу й може стати альтернативою фтору, надмірна кількість якого в зубній пасті шкідлива
Такого висновку дійшли вчені з Познанського університету медичних наук і Медичного університету Білостока в Польщі.
Гідроксіапатит допомагає при захворюваннях ясен і підвищеній чутливості зубів, і його можна легко включити до щоденних процедур чищення.
"Гідроксиапатит є безпечною та ефективною альтернативою фтору для профілактики карієсу для щоденного використання", — каже стоматолог Ельжбета Пашинська з Познанського університету медичних наук.
Учені провели дослідження, в якому взяли участь обрані випадковим чином люди від 18 до 45 років, яким навмання давали зубну пасту з гідроксиапатитом або зубну пасту з фторидом. Учасники не знали, де що. Всі використовували електричні зубні щітки та однакову процедуру чищення зубів. Після 18 місяців чищення зубів і регулярних оглядів у стоматологів не було суттєвої різниці між групою, яка отримувала гідроксиапатит, і групою, яка отримувала фтор. У більшості з них не виявили нового карієсу.
- Раніше цього місяця стало відомо, що вчені розробили льодяник, який допоможе лікувати чутливість зубів.
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