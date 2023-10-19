Удар по аеропорту "Луганськ": з'явилися супутникові знімки наслідків

Про це інформують "Схеми" проєкт Радіо Свободи.

ЗСУ завдали ударів по тимчасово окупованих аеродромах і гелікоптерах у Бердянську та Луганську.



Planet Labs показали знімок, зроблений 18 жовтня, на якому видно зруйновані будівлі, пошкоджену злітно-посадкову смугу та розкидане обладнання.

Фото: Схеми

Що відомо про удари по окупованих аеродромах

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

У ССО назвали цю операцію - DRAGONFLY. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що цієї ночі окупанти кинули майже всі сили для ліквідації наслідків прильоту по їхньому розташуванню на аеродромі.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували.

17 жовтня Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS.