Удар РФ по Бериславу 19 жовтня: під завалами виявили тіло жінки

Про це інформує поліція Херсонської області.

Зазначається, що тіло жінки знайшли під час розбирання завалів будинку, який зруйнували росіяни.

"Поліцейські встановили її особу. Це 56-річна місцева жителька, яка доглядала за вказаним будинком і на момент авіаційного удару 19 жовтня прийшла годувати собак", - йдеться у повідомленні.

У поліції також повідомили, що того ж дня росіяни обстріляли з артилерії Золоту Балку, внаслідок чого було пошкоджено два будинки.

"Господарів в той час в оселях не було, тож обійшлося без постраждалих", - додали правоохоронці.