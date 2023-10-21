Удар РФ по Бериславу 19 жовтня: під завалами виявили тіло жінки
Російські окупанти 19 жовтня випустили по Бериславу 10 керованих авіабомб. Станом на суботу, 21 жовтня, кількість жертв зросла: під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло жінки
Про це інформує поліція Херсонської області.
Зазначається, що тіло жінки знайшли під час розбирання завалів будинку, який зруйнували росіяни.
"Поліцейські встановили її особу. Це 56-річна місцева жителька, яка доглядала за вказаним будинком і на момент авіаційного удару 19 жовтня прийшла годувати собак", - йдеться у повідомленні.
У поліції також повідомили, що того ж дня росіяни обстріляли з артилерії Золоту Балку, внаслідок чого було пошкоджено два будинки.
"Господарів в той час в оселях не було, тож обійшлося без постраждалих", - додали правоохоронці.
- 19 жовтня російська армія атакувала Херсонщину з авіації. Окупанти випустили по Бериславу десять авіабомб, внаслідок чого поранень зазнали дві жінки.
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