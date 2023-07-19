Про це Зеленський заявив 19 липня у щоденному зверненні, повідомляє Офіс президента.

За його словами, масований удар у ніч проти 19 липня був чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни спробою Росії завдати болю Одесі.

"Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який уже давно мав би бути доставлений у країни-споживачі в Африці, в Азії", - сказав Зеленський.

Він додав, що у портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тис. тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай.

"Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Що відомо про масований удар РФ по Одесі 19 липня

За даними ОК "Південь", російська армія атакувала Одесу та область ракетами Х-59, Х-22 зі стратегічної авіації та "Оніксами" з берегового ракетного комплексу з тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, вони запустили по півдню "шахеди". Над Одещиною збили 8 безпілотників.

Портову та критичну інфраструктуру росіяни атакували "Оніксами" та Х-22. Внаслідок влучання у зерновий і олійний термінал, було пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. Виникла пожежа.

Як уточнили згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, внаслідок атаки пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У Мінагрополітики додали, що атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На відновлення знадобиться не менш ніж рік. Згідно з повідомленням, у порту Чорноморська знищено 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажене й відправлене зерновим коридором іще 60 днів тому.

В Одеському районі влучили у промисловий порт, в різних локаціях пошкоджено два складських приміщення - з тютюном та феєрверками. Постраждав цивільний співробітник.

У Офісі генпрокурора зазначили, що поранення внаслідок російської атаки отримали 10 мирних жителів.