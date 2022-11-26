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Ексклюзив

Удари по критичній інфраструктурі Україні створюють проблеми, на які потрібні величезні ресурси, - військовий експерт Гендельман

26 листопада, 2022 субота
12:29
війна з Росією Атомна енергетика

Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі забирають велетенські ресурси, які б можна було використати на фронті

Про це сказав ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Проблема в тому, що навіть якщо це (обстріли критичної інфраструктури, - ред.) справді не схилить Україну до переговорів, але це вже створює їй велетенські проблеми як енергетичні, так і фінансові, і все інше, передовсім проблеми ресурсів", - зазначив він.

На думку експерта, частину цих проблем вирішити можна.

"Як з обігрівом, так і з додатковими джерелами електроенергії, генераторами і так далі. Але це все потребує величезної кількості ресурсів, який із набагато більшою користю можна було б використати на фронті. І навіть такі прості речі, як ті ж буржуйки, які громадяни раніше купували для солдатів на фронт, зараз вони купують для себе. Гроші у них не гумові, те ж саме й на рівні держави стосується більших автотрансформаторів і так далі. Зрозуміло, що частина – допомога Заходу, як трансформатори, так і генератори", - наголосив Гендельман. 

Експерт додав, що це все велетенські ресурси, вже на рівні мільярдів доларів, які з набагато більшою користю можна було використати на фронті.

"Зараз вони не використовуються на фронті і вже це саме собою погіршує обстановку для України, не кажучи вже про сам гуманітарний аспект. Починається зима, нема опалення, немає світла, навіть якщо український бойовий дух це не зламає, це створює дуже великі проблеми, для рішення яких потрібно витратити величезну кількість ресурсів, яких в Україні, як всі розуміють, не так багато", - підсумував він.

  • Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
  • Станом на 11:00 26 листопада в Україні близько 75% потреб споживання електроенергії покрито, проте 25% - залишаються в дефіциті.

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Економіка
Військові новини
ракетний удар
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