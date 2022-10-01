Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 1 жовтня.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише в результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб додав, що російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

Повідомляється також, що для підтримки дій наземних угруповань з початку доби 1 жовтня авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів. Крім того, українськів підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська й артилерія уразили чотири командних пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Також в зону ураження потрапили два склади з боєприпасами.

Окрім цього, за добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське в Харківській і Донецькій областях.

Станом на 1 жовтня відомо, що з 24 лютого до 1 жовтня Росія втратила близько 59 610 окупантів, 4949 бронемашин, 2354 танки, 1009 дронів і гелікоптер.

Відомо, що військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за тиждень ліквідували 144 росіян та 10 САУ.

1 жовтня українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, а також встановили прапор України на в'їзді до Лиману.