Ударом біля Золотого на Луганщині ЗСУ знищили й поранили майже 60 російських військових, – Генштаб
Ударом по військовій базі РФ у районі окупованого міста Золоте на Луганщині Збройні сили України знищили й поранили майже 60 рашистів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 1 жовтня.
"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише в результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", – йдеться у повідомленні.
Також Генштаб додав, що російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.
Повідомляється також, що для підтримки дій наземних угруповань з початку доби 1 жовтня авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів. Крім того, українськів підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.
Ракетні війська й артилерія уразили чотири командних пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Також в зону ураження потрапили два склади з боєприпасами.
Окрім цього, за добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське в Харківській і Донецькій областях.
- Станом на 1 жовтня відомо, що з 24 лютого до 1 жовтня Росія втратила близько 59 610 окупантів, 4949 бронемашин, 2354 танки, 1009 дронів і гелікоптер.
- Відомо, що військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за тиждень ліквідували 144 росіян та 10 САУ.
- 1 жовтня українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки, а також встановили прапор України на в'їзді до Лиману.
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