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УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків

28 липня, 2023 п'ятниця
21:31
Спорт Ювентус, Ліга Європи

Туринський "Ювентус" не зіграє у єврокубках в сезоні 2023/24

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

УЄФА виключив "Ювентус" з Ліги конференцій - третього за рангом міжнародного клубного турніру Європи. Після розслідування було встановлено, що "Ювентус" порушив угоду щодо дотримання фінансового фейр-плей.

Клуб також оштрафований на 20 млн євро. З цієї суми 10 млн є умовними та будуть стягнені, якщо річна фінансова звітність клубу за 2023 - 2025 фінансові роки не буде відповідати вимогам бухгалтерського обліку УЄФА.

  • Навесні 2023 року з "Ювентуса" зняли 10 очок у Серії A та залишили клуб без Ліги чемпіонів.
футбол
Італія
Ювентус
УЄФА
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