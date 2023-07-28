УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

УЄФА виключив "Ювентус" з Ліги конференцій - третього за рангом міжнародного клубного турніру Європи. Після розслідування було встановлено, що "Ювентус" порушив угоду щодо дотримання фінансового фейр-плей.

Клуб також оштрафований на 20 млн євро. З цієї суми 10 млн є умовними та будуть стягнені, якщо річна фінансова звітність клубу за 2023 - 2025 фінансові роки не буде відповідати вимогам бухгалтерського обліку УЄФА.