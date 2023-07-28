УЄФА дискваліфікував "Ювентус" з єврокубків
Туринський "Ювентус" не зіграє у єврокубках в сезоні 2023/24
Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".
УЄФА виключив "Ювентус" з Ліги конференцій - третього за рангом міжнародного клубного турніру Європи. Після розслідування було встановлено, що "Ювентус" порушив угоду щодо дотримання фінансового фейр-плей.
Клуб також оштрафований на 20 млн євро. З цієї суми 10 млн є умовними та будуть стягнені, якщо річна фінансова звітність клубу за 2023 - 2025 фінансові роки не буде відповідати вимогам бухгалтерського обліку УЄФА.
- Навесні 2023 року з "Ювентуса" зняли 10 очок у Серії A та залишили клуб без Ліги чемпіонів.
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