З "Ювентуса" зняли 10 очок у Серії A та залишили клуб без Ліги чемпіонів
З італійського футбольного клубу "Ювентус" зняли 10 очок у Серії A через що туринці ризикують у наступному сезоні не потрапити у єврокубки
Про це повідомляє Федерація футболу Італії.
Рішення ухвалив Федеральний апеляційний суд.
Після втрати 10 очок "Ювентус" опустився з другого на сьоме місце в турнірній таблиці. Туринці за два тури до завершення чемпіонату Італії відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Туди піднявся "Мілан", а "Лаціо, який йде другим, гарантував собі участь у головному єврокубковому турнірі.
"Ювентус" зберігає лише теоретичні шансі на вихід до ЛЧ, але продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги Європи чи Ліги конференцій. Він відстає від "Аталанти" на 2 пункти, а від "Роми" - на 1.
"Ювентус" покарали за фінансові махінації. У січні суд задовольнив клопотання прокуратури через порушення клубом правил приросту капіталу. Тоді експрезидента клубу Андреа Аньєллі відсторонили від футболу на 2 роки, а колишнього віцепрезидента Павела Недведа - на 8 місяців. Нинішнього спортивного директора туринців Федеріко Черубіні дискваліфікували на 1 рік та 4 місяці,
З "Юве" було знято 15 очок, зараз це покарання зменшили до 10 пунктів.
- У січні 2023 року за рішенням Федерального суду Італії з "Ювентуса" зняли 15 очок в серії A через фінансові махінації керівництва клубу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе