Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

Рішення ухвалив Федеральний апеляційний суд.

Після втрати 10 очок "Ювентус" опустився з другого на сьоме місце в турнірній таблиці. Туринці за два тури до завершення чемпіонату Італії відстають від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Туди піднявся "Мілан", а "Лаціо, який йде другим, гарантував собі участь у головному єврокубковому турнірі.

"Ювентус" зберігає лише теоретичні шансі на вихід до ЛЧ, але продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги Європи чи Ліги конференцій. Він відстає від "Аталанти" на 2 пункти, а від "Роми" - на 1.

"Ювентус" покарали за фінансові махінації. У січні суд задовольнив клопотання прокуратури через порушення клубом правил приросту капіталу. Тоді експрезидента клубу Андреа Аньєллі відсторонили від футболу на 2 роки, а колишнього віцепрезидента Павела Недведа - на 8 місяців. Нинішнього спортивного директора туринців Федеріко Черубіні дискваліфікували на 1 рік та 4 місяці,

З "Юве" було знято 15 очок, зараз це покарання зменшили до 10 пунктів.