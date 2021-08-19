УЄФА назвав претендентів на звання найкращого футболіста року

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.



УЄФА номінував на нагороду Кевіна Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Н'Голо Канте та Жоржинью (обидва - "Челсі").



Канте та Жоржинью у складі "Челсі" виграли Лігу чемпіонів, а італієць ще й тріумфував на Євро-2020. Де Брюйне вперше в історії вивів "Ман Сіті" в фінал Ліги чемпіонів, виграв АПЛ і Кубок англійської ліги.



Ім'я кращого тренера, найкращого футболіста, найкращої футболістки оголосять на жеребкуванні групового етапу 26 серпня в Стамбулі.

19 серпня УЄФА оголосив трійку претендентів на приз найкращого тренера сезону-2020/21.