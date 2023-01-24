Про це повідомляє Sky News.

За даними британського телеканалу, російські команди залишаться усунені від європейських змагань, оскільки війна РФ проти України триває.

Крім цього, Росію також позбавлять права проведення матчу за Суперкубок УЄФА, в якому у серпні 2023 року в Казані мали зіграти переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

В Союзі європейських футбольних асоціацій дотримуються позиції не повертати російські клуби та збірні, доки тримає війна РФ проти України.

Водночас в УЄФА висловили бажання обговорити загальний стан російського футболу, аби приготуватися до повернення команд з РФ, після того, як війна закінчиться.

Російські клуби та збірна були відсторонені від міжнародних змагань у лютому 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

2 травня 2022 року УЄФА відсторонив всі російські команди та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

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