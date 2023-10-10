УЄФА офіційно визначив країни, де відбудуться Євро-2028 і Євро-2032

Про це йдеться на офіційній сторінці УЄФА на платформі Х.

Відтак у 2028 році європейська першість пройде у Великій Британії та Ірландії. Пропоновані місця проведення включають: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони в Лондоні, Манчестер і Ньюкасл.

????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!



Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.



Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

У 2032 році турнір відбудеться в Туреччині та Італії. Було представлено 20 потенційних арен, з яких до жовтня 2026 року буде обрано 10 (по п'ять від кожної країни).

????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

Відзначимо, що Євро-2024 проведуть у Німеччині.