УЄФА офіційно визначив країни, де відбудуться Євро-2028 і Євро-2032
Виконавчий комітет УЄФА оголосив господарів чемпіонатів Європи 2028 і 2032 років, які відбудуться у Британії - Ірландії і Італії - Туреччині відповідно
Про це йдеться на офіційній сторінці УЄФА на платформі Х.
Відтак у 2028 році європейська першість пройде у Великій Британії та Ірландії. Пропоновані місця проведення включають: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони в Лондоні, Манчестер і Ньюкасл.
????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.
Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam
У 2032 році турнір відбудеться в Туреччині та Італії. Було представлено 20 потенційних арен, з яких до жовтня 2026 року буде обрано 10 (по п'ять від кожної країни).
????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc
Відзначимо, що Євро-2024 проведуть у Німеччині.
- Також сьогодні, 10 жовтня, УЄФА скасував рішення про дозвіл російським командам вікової категорії U17 брати участь у своїх змаганнях.
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