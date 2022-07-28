УЄФА розпочав розслідування через поведінку фанатів "Фенербахче"
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування дій турецьких фанатів у матчі-відповіді другого раунду кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Фенербахче" та "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування дій турецьких фанатів у матчі-відповіді другого раунду кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Фенербахче" та "Динамо", в якому київська команда перемогла 2:1 і вийшла в наступний етап відбору.
Під час матчу фанати стамбульського клубу почали скандувати ім'я президента РФ.
"Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування передбачуваної неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час другого матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 у Стамбулі, Туреччина. Інформація з цього питання надамо в установленому порядку", - сказано в офіційній заяві УЄФА.
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