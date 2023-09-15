УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
У четвер, 14 вересня, стало відомо, що УЄФА відкрив справу проти головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
УЄФА звинувачує головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова у затримці початку матчу кваліфікації Євро-2024 проти Хорватії (0:1). Проти українського фахівця відкрита дисциплінарна справа. Дата розгляду - поки не розголошується.
УЄФА має також інші претензії до Вірменської асоціації футболу. Мова йде про блокування громадських проходів, провокаційне повідомлення політичного характеру, розпалювання феєрверків та пізній початок гри.
Під час першого тайму матч Вірменія - Хорватія був зупинений. Все через проліт дрона з прапором невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".
- У січні 2023 року Петраков був призначений головним тренером збірної Вірменії. До цього він працював у національній команді України.
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