УЄФА заборонив грати міжнародні матчі в Придністров’ї
Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення матчів на території Придністров’я
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Чемпіон Молдови "Шериф" не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі. Таке рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також через війну в Україні.
"Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов’язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. "Шерифу", який буде грати в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров’я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки діятиме заборона грати в регіоні", – йдеться у заяві УЄФА.
У першому раунді кваліфікації ЛЧ "Шериф" зіграє проти боснійського "Зриньськи". Домашній матч відбудеться 13 липня.
У минулому сезоні Ліги чемпіонів "Шериф" обіграв "Реал" і зайняв третє місце в групі.
Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень
- 13 червня стало відомо, що Молдова не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.
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