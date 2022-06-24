УЄФА заборонив грати міжнародні матчі в Придністров’ї

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Чемпіон Молдови "Шериф" не зможе грати в єврокубках на своєму стадіоні в Тирасполі. Таке рішення прийняте відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також через війну в Україні.

"Виконавчий комітет УЄФА несе загальну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов’язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин. "Шерифу", який буде грати в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров’я для домашніх матчів в клубних змаганнях УЄФА до тих пір, поки діятиме заборона грати в регіоні", – йдеться у заяві УЄФА.

У першому раунді кваліфікації ЛЧ "Шериф" зіграє проти боснійського "Зриньськи". Домашній матч відбудеться 13 липня.

У минулому сезоні Ліги чемпіонів "Шериф" обіграв "Реал" і зайняв третє місце в групі.

Заборона діє безстроково, до подальших повідомлень

13 червня стало відомо, що Молдова не розглядає варіанту відмови від Придністровського регіону заради вступу до ЄС.

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