УЄФА запровадила революційну зміну у форматі Суперкубка УЄФА
У четвер, 29 червня, УЄФА змінила формат проведення матчу за Суперкубок
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Відтепер, якщо основний час Суперкубка УЄФА завершиться внічию, то команди не гратимуть овертайм, а одразу перейдуть до серії пенальті.
Суперкубок УЄФА у 2023 році розіграють між собою "Манчестер Сіті" та "Севілья". Матч пройде 16 серпня в Афінах.
- Ввечері суботи, 10 червня, міланський "Інтер" поступився англійському "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе