УЄФА запровадила революційну зміну у форматі Суперкубка УЄФА

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Відтепер, якщо основний час Суперкубка УЄФА завершиться внічию, то команди не гратимуть овертайм, а одразу перейдуть до серії пенальті.

Суперкубок УЄФА у 2023 році розіграють між собою "Манчестер Сіті" та "Севілья". Матч пройде 16 серпня в Афінах.