Уельс - Україна: де та коли дивитись фінальний матч у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Переможець матчу Уельс - Україна вийде на ЧС-2022, де зіграє в одній групі з США, Англією та Іраном.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

ЧС-2022

Плей-офф. Фінал кваліфікації

5 червня

Уельс - Україна

Кардіфф, стадіон "Кардіфф Сіті Стедіум"

Початок о 19:00

Пряма трансляція - "Футбол 1" та "Індіго TV"

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

3 червня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.

Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж розповів, що він співчуває Україні, але його команда прагне виграти та вийти на ЧС-2022.

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