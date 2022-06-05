Уельс - Україна: де та коли дивитись фінальний матч у відборі на ЧС-2022
Сьогодні, 5 червня, у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна зіграє проти Уельсу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможець матчу Уельс - Україна вийде на ЧС-2022, де зіграє в одній групі з США, Англією та Іраном.
Чемпіонат світу з футболу пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
ЧС-2022
Плей-офф. Фінал кваліфікації
5 червня
Уельс - Україна
Кардіфф, стадіон "Кардіфф Сіті Стедіум"
Початок о 19:00
Пряма трансляція - "Футбол 1" та "Індіго TV"
- 1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
- 3 червня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.
- Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж розповів, що він співчуває Україні, але його команда прагне виграти та вийти на ЧС-2022.
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