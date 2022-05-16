Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Угорці не вважають, що 6-ий пакет санкції має бути застосований в широкому сенсі, включно з нафтою. Раніше Євросоюз був готовий дати відтермінування для Угорщини, Словаччини, Чехії та Болгарії, проте поки не вдається досягнути консенсусу", – сказав Хотин.



Редактор "Радіо Свобода" також наголосив, що вагомою є позиція Німеччини як ключового лідера ЄС щодо відмови від російських нафтопродуктів.



"Незалежно, чи запровадять 6-й пакет санкцій включно з нафтою, чи ні, але Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця цього року. Так само Німеччина закликає це зробити східноєвропейських членів Євросоюзу, які на відміну від західних європейців більш залежні від російської нафти", – зазначив Хотин.



Він додав, що не вперше Угорщина має розбіжність із Євросоюзом, зокрема що стосується питання демократії.



"Після перемоги Віктора Орбана та його партії "Фідес" у квітневих парламентських виборах, він став таким “королем” Угорщини. Якщо раніше Орбан ще оглядався на думку Брюсселя, Німеччини, Франції, то зараз складається враження, що він…"пустився берега Дунаю", – зауважив Хотин.





Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС

Плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку. Зокрема головним противником ембарго є Угорщина.