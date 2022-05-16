Угорщина - серйозна перепона до активації 6-го пакету санкцій, включно з поетапною відмовою від російської нафти, — редактор "Радіо Свобода" в Празі
Редактор "Радіо Свобода" в Празі Ростислав Хотин переконаний: тема про відмову від нафти ворога має бути включеним до нового пакету санкцій, проте Угорщина активно "вставляє палки в колеса" щодо розв’язання цього питання
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Угорці не вважають, що 6-ий пакет санкції має бути застосований в широкому сенсі, включно з нафтою. Раніше Євросоюз був готовий дати відтермінування для Угорщини, Словаччини, Чехії та Болгарії, проте поки не вдається досягнути консенсусу", – сказав Хотин.
Редактор "Радіо Свобода" також наголосив, що вагомою є позиція Німеччини як ключового лідера ЄС щодо відмови від російських нафтопродуктів.
"Незалежно, чи запровадять 6-й пакет санкцій включно з нафтою, чи ні, але Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця цього року. Так само Німеччина закликає це зробити східноєвропейських членів Євросоюзу, які на відміну від західних європейців більш залежні від російської нафти", – зазначив Хотин.
Він додав, що не вперше Угорщина має розбіжність із Євросоюзом, зокрема що стосується питання демократії.
"Після перемоги Віктора Орбана та його партії "Фідес" у квітневих парламентських виборах, він став таким “королем” Угорщини. Якщо раніше Орбан ще оглядався на думку Брюсселя, Німеччини, Франції, то зараз складається враження, що він…"пустився берега Дунаю", – зауважив Хотин.
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Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
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Плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку. Зокрема головним противником ембарго є Угорщина.
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