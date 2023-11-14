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Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"

14 листопада, 2023 вiвторок
18:59
Світ

У вівторок, 14 листопада, Угорщина підписала з РФ графік будівництва атомної електростанції "Пакш II"

Про це на своїй facebook-сторінці повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

Відповідний документ підписали Сіярто й генеральний директор Росатома Олексій Ліхачов.

"Ми підписали графік будівництва "Пакш ІІ", на основі якого підключимо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але робота нарешті буде пов'язана з будівництвом, а не з документами", – написав Сіярто.


Довідково. Проєкт "Пакш II" передбачає розширення єдиної угорської атомної електростанції "Пакш", яка нині має 4 реактори. АЕС "Пакш" розташована за 100 км від Будапешта й за 5 км від міста Пакш. Станція побудована за радянським проєктом і виробляє понад 42 % всієї електроенергії, яка генерується в країні.

Вартість проєкту "Пакш ІІ" – понад 12 млрд євро. Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 року. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС "Пакш" після окупації Криму, в кінці 2014 року. Проєкт здійснюють під керівництвом Росатому, його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту. У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проєкту "Пакш II". Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина виступає проти будь-яких санкцій проти російської атомної енергетики.

У червні 2023-го гендиректор Росатому Олексій Ліхачов у Будапешті обговорив з угорським прем’єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш". Тоді Сіярто заявив, мовляв, після успішних обговорень розширення АЕС із ЄС це будівництво "отримає новий імпульс" й на початку липня розпочнуть підготовчі роботи для розширення станції "Пакш". Україна направила Європейській комісії ноту щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.

  • У березні 2023 року Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш". У вересні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує замінити російське паливо на АЕС "Пакш" на французьке
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