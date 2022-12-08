Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

"На зустрічі послів країн ЄС, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакета санкцій проти Росії й пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться у публікації.

Деякі дипломати занепокоєння, що Угорщина скористається своїм правом вето проти будь-якого рішення ЄС, яке потребує одностайності. Один високопоставлений дипломат ЄС сказав виданню, що можна очікувати "радикальних кроків". Будапешт також може накласти вето на розширення Шенгенської зони без контролю на кордоні до Хорватії та, можливо, Румунії та Болгарії.

"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає досить передбачуваним", - прокоментував чиновник ЄС.

30 листопада Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро. Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги. В експертних колах вважають, що це може бути елементом шантажу у зв’язку з тим, що Єврокомісія не погоджується надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права.

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