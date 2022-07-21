Лавров відповів Сійярто щодо додаткового постачання російського газу Угорщині
Під час спільної пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що в Європі енергетична криза, а Угорщині необхідно поповнити запаси газу перед опалювальним сезоном
Про це повідомляє Європейська Правда.
"Заповнення сховищ природного газу відбувається за планом, у нас наразі заповненість 27,3%, чого достатньо для енергобезпеки за нормальних умов", – сказав Сійярто.
За словами МЗС Угорщини, країна хоче отримати додаткові 700 млн кубометрів газу, але в нинішніх умовах отримати його не з РФ неможливо, тому Сійярто і звертається з проханням до Росії.
Лавров підтвердив прохання Угорщини про додаткове постачання газу й заявив, що запит буде розглянуто. Глава російського МЗС також поскаржився на "русофобну політику Вашингтона, яка шкодить двостороннім відносинам з Угорщиною".
Очільники МЗС також вели мову про війну в Україні. Сійярто при цьому заявив, що вирішити конфлікт без дипломатичного врегулювання не вдасться, а для Угорщини важливе безперебійне постачання газу.
Крім того, Лавров впевнений, що Захід рано чи пізно "усвідомить контрпродуктивність накачування України зброєю".
Зазначається, що Петер Сійярто є одним з небагатьох західних політиків, які відвідали Москву після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, 21 липня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви домовлятися про купівлю додаткових обсягів газу
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