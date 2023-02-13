Указ Зеленського: першим заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант або віце-адмірал
Президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ, згідно з яким першим заступником міністра оборони України може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Відомо, що президент вніс зміни до виданих раніше указів про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями. Однак бути першими заступниками міністра вони зможуть лише на період воєнного стану.
Окрім цього, Зеленський також доручив уряду внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами і формуваннями сектору безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе