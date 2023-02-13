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Указ Зеленського: першим заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант або віце-адмірал

13 лютого, 2023 понедiлок
21:12
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ, згідно з яким першим заступником міністра оборони України може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віцеадмірала

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відомо, що президент вніс зміни до виданих раніше указів про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями. Однак бути першими заступниками міністра вони зможуть лише на період воєнного стану.

Окрім цього, Зеленський також доручив уряду внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами і формуваннями сектору безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. 

  • Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.
Україна
РНБО
Президент України
Володимир Зеленський
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