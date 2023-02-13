Указ Зеленського: першим заступником міністра оборони зможе стати генерал-лейтенант або віце-адмірал

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відомо, що президент вніс зміни до виданих раніше указів про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями. Однак бути першими заступниками міністра вони зможуть лише на період воєнного стану.

Окрім цього, Зеленський також доручив уряду внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами і формуваннями сектору безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.