Ухилявся від сплати податків на понад 9 млн грн: на Чернігівщині судитимуть ексгендиректора заводу радіоприладів
Екскерівник Чернігівського заводу радіоприладів ухилявся від сплати земельних податків на понад 9 млн гривень. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці встановили, що колишній керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод.
"Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету. У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз подано цивільний позов в інтересах держави щодо відшкодовування збитків на суму майже 8,5 млн гривень.
Ексдиректора обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
- Державне бюро розслідувань викрило протиправну схему роздачі земель на Хмельниччині на понад 3 млн гривень, до якої причетні посадовці Держгеокадастру.
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