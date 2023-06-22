Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що колишній керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод.

"Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету. У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз подано цивільний позов в інтересах держави щодо відшкодовування збитків на суму майже 8,5 млн гривень.

Ексдиректора обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.