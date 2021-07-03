Україна - Англія: де та коли дивитись історичний матч нашої збірної на Євро-2020
Сьогодні, 3 липня, збірна України з футболу вперше зіграє у чвертьфіналі Євро, в суперниках Англія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
Якщо Україна переможе Англію, то у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє в матчі Чехія - Данія.
Євро-2020
Чвертьфінал
3 липня
Україна - Англія
Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн трансляцію матчу Україна - Англія
- 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.
- В іншому матчі чвертьфіналу Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію.
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