Експерт розповів про це в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо Захід покаже єдність і надасть Україні потужну далекобійну зброю, то без сумнівів Україна переможе. І ця перемога означатиме щонайменше повернення Росії до лінії розмежування станом на 24 лютого 2022 р й початок серйозних перемовин. А також до того, що Росія не буде спроможна напасти знову, принаймні за нашого життя. США та інші союзники по НАТО працюють над тим, аби надати Україні якомога більше далекобійної зброї та амуніції до неї, щоб знищити російську артилерію, яка атакує українців. Коли це станеться, Путін буде змушений змінити тактику й задуматися, як задекларувати "перемогу" й сісти за стіл перемовин", - зазначив Брайза.

Американський експерт із міжнародних відносин додав, що змусити президента Росії Путіна сісти за стіл перемовин може активний наступ Збройних сил України на Сході України.

"Гадаю, що наразі в цьому позиційному, стаціонарному протистоянні обох сторін, де сторони просто перемелюють одна одну за допомогою артилерії, єдиним шляхом, що може змінити тактику Путіна, стане стримання українцями атак на Сєверодонецьк та змога рушити на Луганськ. А це не може відбутися без надання Сполученими Штатами й союзниками далекобійної артилерії - більшого числа далекобійних систем, таких як HIMARS. Німеччина нарешті спромоглася на поставку далекобійної зброї та обіцяє артилерію 40-кілометрової дальності дії. Відтак українські сили зможуть знищувати російську артилерію. Тоді це переверне ситуацію", - зауважив Метью Брайза.

25 червня колишній командувач армією США в Європі Глен Ходжес заявив, що Україна, за умови належної допомоги Заходу, вже 2022 року може відкинути Росію до межі, за якою вона перебувала до 24 лютого.

Німецьке видання Welt am Sonntag повідомило, що Україна напряму закупила у німецького концерну Dynamit Nobel Defence близько 2900 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador.

26 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергового ракетного удару по Києву закликав країни "Великої сімки" посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння.

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