Україна - Болгарія: стартові склади команд на товариський матч
Сьогодні, 11 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Болгарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За свою історію національні команди зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.
Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.
Товариський матч
11 листопада
Україна - Болгарія
Україна: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.
Запасні: П'ятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук
Болгарія: Михайлов, Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов, Неделєв, Цонєв Б., Цонєв Р., Кирилов, Десподов, Ілієв
Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадинов, Іванов, Мінчев, Чочов, Ілієв Д., Цвєтанов, Ілієв І.
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Початок о 19:30
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь.
- 11 листопада Микола Шапаренко не потрапив у заявку збірної України на товариську гру проти Болгарії.
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