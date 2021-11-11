Україна - Болгарія: стартові склади команд на товариський матч

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За свою історію національні команди зустрічались п'ять разів. На рахунку України - три перемоги. Ще дві зустрічі завершились внічию.



Востаннє команди грали між собою у 2012 році. Тоді Україна перемогла Болгарію в Софії з рахунком 1:0.



Товариський матч



11 листопада



Україна - Болгарія



Україна: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвієнко, Сидорчук, Малиновський, Зінченко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик.



Запасні: П'ятов, Різник, Корнієнко, Качараба, Караваєв, Степаненко, Коваленко, Буяльський, Циганков, Гармаш, Сікан, Яремчук



Болгарія: Михайлов, Велковський, Дімітров, Христов, Йорданов, Неделєв, Цонєв Б., Цонєв Р., Кирилов, Десподов, Ілієв



Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадинов, Іванов, Мінчев, Чочов, Ілієв Д., Цвєтанов, Ілієв І.



Одеса, стадіон "Чорноморець"



Початок о 19:30



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"









Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь.

11 листопада Микола Шапаренко не потрапив у заявку збірної України на товариську гру проти Болгарії.

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