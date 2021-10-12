Україна - Боснія і Герцеговина: склади команд на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.

Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.



Сьогодні, 12 жовтня, Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.



ЧС-2022



Кваліфікація. 8-й тур

12 жовтня

Група D



Україна - Боснія і Герцеговина



Україна: П'ятов (к), Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.



Запасні: Бущан, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв, Різник.



Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Гаджикадунич, Стеванович, Колашинац, Налич, Хаджіахметович, Превляк, Джеко, Гояк.



Львів, стадіон "Арена Львів"

Початок о 21:45



Пряма трансляція на телеканалі "Україна" та "Футбол 1"



Сьогодні Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

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