Україна - Боснія і Герцеговина: склади команд на матч відбору ЧС-2022
Сьогодні, 12 жовтня, у 8-му турі відбору на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.
Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
Сьогодні, 12 жовтня, Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
12 жовтня
Група D
Україна - Боснія і Герцеговина
Україна: П'ятов (к), Соболь, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасні: Бущан, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв, Різник.
Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Гаджикадунич, Стеванович, Колашинац, Налич, Хаджіахметович, Превляк, Джеко, Гояк.
Львів, стадіон "Арена Львів"
Початок о 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Україна" та "Футбол 1"
Сьогодні Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив, що його футболісти гратимуть проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
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