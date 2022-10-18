Україна буде ініціювати ембарго на добрива з Росії, - Мінекономіки

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Кабміну.

"Ми будемо ініціювати через МЗС включення до наступного пакету санкцій ЄС проти РФ заборони на купівлю російських добрив. Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче", – заявила вона.

Свириденко також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

На її думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України.

Вашингтон і Лондон домовилися посилити співпрацю у впровадженні та реалізації фінансових санкцій проти Росії.

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