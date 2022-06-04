Україна буде основним пріоритетом Чехії під час головування у Раді ЄС, - спікер нижньої палати парламенту

Про це Олена Кондратюк повідомила у Twitter.

"Ми зацікавлені в участі Чехії у відбудові України. Детально обговорили залучення можливостей Чеської Республіки до відновлення інфраструктури українських міст, зруйнованих російським агресором", - акцентувала Віцеспікерка українського Парламенту.



Своєю чергою Маркета Пекарова Адамова повідомила, що Чехія уже готує відповідний план, який буде представлено під час її майбутнього візиту до України. Офіційна Прага залучила до підготовки цього плану своїх найкращих фахівців і компанії у сфері будівництва, інжинірингу та аудиту.

Крім того, під час зустрічі чиновниці обговорили механізми притягнення Росії до відповідальності та ефективні майданчики для міжнародного правосуддя.

Нагадаємо, у Чехії нараховується близько 360 тис. українських біженців. 15 червня Празька мерія закриє центр приймання біженців з України у кварталі Височани. Також країна очікує, що українські біженці компенсують нестачу робочої сили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb