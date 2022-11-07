Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна буде пріоритетом під час головування Японії в G7 наступного року, - японське МЗС

Україна буде пріоритетом під час головування Японії в G7 наступного року, - японське МЗС

7 листопада, 2022 понедiлок
18:12
війна з Росією Україна буде пріоритетом під час головування Японії в G7 наступного року

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії Накагоме Масаші подальшу підтримку України в умовах повномасштабної агресії з боку РФ

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Відомо, що Джапарова наголосила на важливості подальшої підтримки України напередодні складного зимового періоду. Окрім цього, вона зауважила, що, завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, РФ прагне поглибити гуманітарну кризу та спричинити нову хвилю переміщених осіб з України.

Вона подякувала японській стороні за послідовну фінансову, гуманітарну допомогу українському народу, а також зусилля щодо посилення санкційного тиску на Росію.

"Сьогодні Україна та Японія підтримують дуже інтенсивний політичний діалог. Сподіваюся, що невдовзі наші відносини вийдуть на рівень стратегічного партнерства", - зазначила перша заступниця міністра.

Повідомляється, що Масаші підтвердив незмінність політики офіційного Токіо щодо всебічної підтримки України. Зокрема стало відомо, що Японія продовжить надавати потужну гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування. Також він пообіцяв, що Україна буде пріоритетом під час японського головування в Групі семи у 2023 році.

"Ми продовжимо згуртовувати G7 задля подальшої потужної підтримки України та підтримувати жорстку санкційну політику", - наголосив він.

Джапарова також високо оцінила активну участь японської сторони у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

  • 5 листопада прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Росія
Японія
МЗС України
Велика сімка
Читайте також:
Реджеп Таїп Ердоган
5 листопада, 2022 субота
Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як розмовляти з кремлівським мерзотником, - Піонтковський
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Херсон
5 листопада, 2022 субота
В ОК "Південь" пояснили, що стоїть за маневрами РФ із відходом з Херсону
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 38.82
    Продаж 39.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 листопада
18:40
ЗСУ знищили ворожий літак Су-25, склад боєприпасів, 3 системи ППО та вразили 6 районів скупчення окупантів
18:18
Honda представила четверте покоління позашляховика Pilot
18:11
Ексклюзив
американський авіаносець
Переміщення авіаносної ударної групи США - це глобальна зміна на театрі військових дій, - військовий експерт Катков
18:05
опалення
У МВС пояснили, що робити українцям, якщо світла й тепла немає добу і більше
18:00
Анонс
Хто прийде до влади після краху Путіна
17:52
Вадим Скібіцький
РФ уже домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, - розвідка
17:50
Інфографіка
Ілюстративне фото
Майже 90 відсотків українців вірять, що за 10 років Україна буде успішною державою у ЄС
17:49
Євген Пригожин
Власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США
17:47
Херсон
Кремль підготував методички для виправдання втечі з Херсона, - "Медуза"
17:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:34
Анонс
РФ втомилася воювати з НАТО: перейшли на бойових комарів
17:28
суд, вирок
Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Ворог не відходить з правобережного плацдарму Херсонщини та сконцентрував до 30 тис. особового складу, - полковник СБУ Костенко
16:54
МВФ
Нова місія МВФ почне роботу 11 листопада: голова НБУ розповів, на які результати очікує
16:51
NASA запустила на МКС ракету Antares з українськими компонентами
16:50
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування
У Києві запровадили нові тарифи на паркування автомобілів
16:43
Олексій Данілов
Данілов: "Мотор Січ", Укрнафту, Укртатнафту і ще дві компанії передали Міноборони
16:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог перекидає непідготовлених мобілізованих на Схід та зазнає колосальних втрат, - Згурець
16:09
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
На Луганщині росіяни викидають людей із будинків і заселяють мобілізованих, - очільник Сєверодонецької ВЦА Стрюк
16:07
Тарас Кремінь
Порушує половина закладів: мовний омбудсмен зажадав від мера Одеси Труханова прибрати вивіски і рекламу без державної мови
16:04
Окупанти знищили з "градів" ясла-садок на Херсонщині
15:50
діти
Окупанти вивезли до Росії понад 6 тис. українських дітей, – Офіс омбудсмена
15:50
Озонова діра над Антарктикою
Спеціалісти розповіли, чи змінилась озонова діра над Антарктидою у 2022 році
15:31
Залита коричневою фарбою плита пам'ятника Потьомкіну
Росія заявила про "маховик русофобії" у Молдові через розмальовані пам'ятники Потьомкіну та "Скорботній матері"
15:25
У селі на Київщині відкрили новий McDonald's
15:18
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
"Дніпро-1" дізнався опонента у 1/16 фіналу Ліги конференцій
15:12
Віталій Портников
Переговори для Кремля – ознака слабкості
15:04
свічка
У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть іще пару тижнів
15:01
Ілюстративне фото
Українці менше ввезли у жовтні вживаних легкових автомобілів
14:58
Запорізька АЕС
Атомникам Запорізької АЕС підвищать надбавку до окладу на 50% за працю в окупації
14:47
Ексклюзив
окупанти
Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко
14:38
на фото: співробітник СБУ
Поширював дезінформацію та заперечував причетність РФ до знищення інфраструктури. У Запоріжжі затримали блогера телеграм-каналу Шарія
14:37
холодна осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на відчутне похолодання
14:36
Ексклюзив
Юрій Солиган
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
14:18
Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів
"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи
14:14
Росіяни утримують у підвалі на Донеччині понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною
14:06
Ілюстративне фото
Окупанти вивели у Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"
14:06
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Іноді краще молитися
13:57
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі залишилось до 60 тисяч місцевого населення, - міський голова
13:57
автомобілі стоять у черзі, щоб виїхати з сепаратистської території Придністров’я
В ОК "Південь" не бачать ознак підготовки наступу з Придністров'я
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV