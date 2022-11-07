Про це повідомила пресслужба МЗС.

Відомо, що Джапарова наголосила на важливості подальшої підтримки України напередодні складного зимового періоду. Окрім цього, вона зауважила, що, завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, РФ прагне поглибити гуманітарну кризу та спричинити нову хвилю переміщених осіб з України.

Вона подякувала японській стороні за послідовну фінансову, гуманітарну допомогу українському народу, а також зусилля щодо посилення санкційного тиску на Росію.

"Сьогодні Україна та Японія підтримують дуже інтенсивний політичний діалог. Сподіваюся, що невдовзі наші відносини вийдуть на рівень стратегічного партнерства", - зазначила перша заступниця міністра.

Повідомляється, що Масаші підтвердив незмінність політики офіційного Токіо щодо всебічної підтримки України. Зокрема стало відомо, що Японія продовжить надавати потужну гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування. Також він пообіцяв, що Україна буде пріоритетом під час японського головування в Групі семи у 2023 році.

"Ми продовжимо згуртовувати G7 задля подальшої потужної підтримки України та підтримувати жорстку санкційну політику", - наголосив він.

Джапарова також високо оцінила активну участь японської сторони у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

5 листопада прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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