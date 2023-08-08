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Україна до кінця року отримає $240 млн на потреби гуманітарного розмінування

8 серпня, 2023 вiвторок
10:36
Економіка Міни

Міжнародні партнери нададуть Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування

Про це Укрінформу розповіла Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Міністерка повідомила, що на нещодавній Міжнародній конференції з відновлення України, що відбулася у Лондоні, окрему панель присвятили розмінуванню.

"Це питання порушуємо на кожній зустрічі із закордонними партнерами. Про найбільші обсяги допомоги оголосили США, ЄС, Японія, Канада, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди — загалом понад 30 країн", - зазначила вона.

Свириденко згадала, що як зазначається у звіті Світового банку, для потреб гуманітарного розмінування Україні знадобиться понад 37,5 мільярдів доларів, Україна вже має підтвердження від партнерів, що до кінця року отримає майже 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування.

"Окремо у США нині узгоджують надання до 84 мільйонів доларів на підтримку приватного оператора, який працюватиме в Україні. Також ми відкрили рахунок в межах глобальної ініціативи United24 на гуманітарне розмінування. Збір коштів тільки-но почали, та вже понад 17 мільйонів гривень (в еквіваленті). Ці кошти спрямуємо на закупівлю техніки й обладнання", - додала вона.

Але, міністерка також звертає увагу на те, що навіть з такими хорошими темпами Україні ще далеко до тих мільярдів, про які говорять у Світовому банку.

"Щоб залучати ще більші обсяги допомоги, потрібен аналог оборонного Рамштайна, але у сфері гуманітарного розмінування. Це важливо, аби ми могли швидко рухатися і за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% потенційно забруднених земель. Це амбіційна мета, для втілення якої ми й об’єднуємо зусилля партнерів", - наголосила вона.

  • 5 серпня повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол., левова частина фінансування була спрямована у формі грантів.
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