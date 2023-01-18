Україна до кінця зими виставить на приватизацію ще один морський порт

Про це на брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", – сказав він.

Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до повномасштабного вторгнення РФ. У Фонді держмайна його називали збитковим для держави і таким, що не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.

Білгород-Дністровський порт розташовано на західному березі Дністровського лиману, з квітня 2022 року його використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

17 січня стало відомо, що в Україні приватизували морський порт "Усть-Дунайськ" в Одеській області, його придбали за 201 млн гривень.

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