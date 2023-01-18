Україна до кінця зими виставить на приватизацію ще один морський порт
Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт
Про це на брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.
"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", – сказав він.
Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до повномасштабного вторгнення РФ. У Фонді держмайна його називали збитковим для держави і таким, що не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.
Білгород-Дністровський порт розташовано на західному березі Дністровського лиману, з квітня 2022 року його використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.
- 17 січня стало відомо, що в Україні приватизували морський порт "Усть-Дунайськ" в Одеській області, його придбали за 201 млн гривень.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.07Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе