Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна добивається звільнення з російського полону 800 поранених військових, - Лубінець

Україна добивається звільнення з російського полону 800 поранених військових, - Лубінець

14 січня, 2023 субота
02:49
війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

У списку поранених українських військових, який наша держава передала Росії для ймовірної репатріації, налічується 800 імен

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Стосовно третього раунду переговорів з російським омбудсменом Тетяною Москальковою він сказав, що серед іншого обговорювалося питання репатріації тяжко поранених військовослужбовців.

За словами Лубінця, під час переговорів був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами – і дійшли думки, що військовополонені, які вважаються тяжкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

"Тобто, йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і тяжкопораненими. Це практично 800 наших поранених", - заявив посадовець.

Він поінформував, що українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

"Наше завдання – отримати список, передати його, і далі вже буде прийматися рішення. Але я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде", - зазначив омбудсмен.

Лубінець уточнив, що він не знає, якими саме мотивами при цьому керується російська сторона:

"Мені здається, що, по-перше, вони теж хочуть отримати своїх військовополонених. А по-друге – напевно, настав час, коли, можливо, російська сторона хоче все ж таки показати, що Женевські конвенції вони виконують. Принаймні, можливо, будуть їх у цій частині виконувати і розповідати, що вони їх завжди дотримувалися".

  • Нагадаємо, омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже три раунди переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Омбудсмен
полонені
Читайте також:
13 січня, 2023 п'ятниця
Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні
Автор Юлія Осим
12 січня, 2023 четвер
Україна тримається за Соледар, Пригожин "хвалиться" тілом британця, Герасимову вручили "отруєну чашу". Світові ЗМІ про Україну 12 січня
Автор Тетяна Яворська
11 січня, 2023 середа
Ікона з "Мерседесом": чи мало право УПЦ МП розмальовувати лавру портретами своїх керівників
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 42.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
14 січня
03:17
Еміне Джапарова
"Українська формула миру здатна повернути безпеку та справедливість всьому світові", - Джапарова в ООН
02:21
Пожежа
Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на суму майже $50 млрд, - Мінприроди
02:10
США, ООН
"Деталі надто жахливі": США закликали ООН вивчити звіт про зґвалтування українок російськими військовими
01:53
радбез ООН
Іран і КНДР не зупиняють постачання зброї Росії для війни в Україні, - США в ООН
01:26
Ізраїль
Ізраїль у лютому припинить щомісячні виплати біженцям з України
01:19
ВРП
Новообраний член Вищої ради правосуддя заявив, що продовжить поїздки до РФ, його має перевірити СБУ, - виконавча директорка Фундації DEJURE
00:59
генератори для закладів освіти Рівного
Впродовж грудня в Україну доставлено 300 тис. генераторів та 8 тис. Starlink, - Тимошенко
00:33
Крістін Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Ламбрехт йде у відставку. Її критикують, зокрема за слабку підтримку України, - ЗМІ
00:29
Ексклюзив
Не даємо ворогу підняти голову, - офіцер батальйону ТрО про Бахмутський напрямок
00:23
США та Україна
Танки і санкції проти РФ: Кулеба і Блінкен обговорили посилення підтримки України, в тому числі військової
00:00
Йожеф Сабо
"Це якесь божевілля!",- екстренер збірної Сабо розкритикував "Шахтар" за торги щодо Мудрика під час війни
2023, п'ятниця
13 січня
23:39
Хвіча Кварацхелія, Наполі, Серія А, чемпіонат Італії
"Наполі" розтрощив "Ювентус" і зупинив переможну серію туринців у Серії А
23:29
Ексклюзив
Микола Княжицький
Треба вносити зміни у закон про медіа, там є багато норм в традиціях авторитарних режимів, - Княжицький
23:23
Ворскла, УПЛ
"Ворскла" зіграє на міжнародному турнірі "BGV Winter Cup"
23:08
Володимир Зеленський
"Важка битва триває": Зеленський подякував захисникам, відзначивши підрозділи "Кракен" і "Шаман" за оборону Соледара і Бахмута
22:37
Російські військові
ПВК "Вагнер" вербує на війну ув'язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - фонд "Русь сидящая"
22:32
Огляд
Соледар супутник
Соледар - велика сіра зона: фронтові підсумки тижня. Огляд карти боїв
22:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Росії так потрібен Соледар, як діти кремлівських еліт вільно розгулюють Європою та хот-доги від Пригожина. Світові ЗМІ про Україну 13 січня
22:06
Михеїл Саакашвілі
Сейм Польщі закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування за світовими стандартами
21:54
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Російські терористи використали ракети, снаряди та вибухівки для обстрілу Сумщини. Пошкоджено будинки та лінії електромереж
21:53
Світло
YASNO: попри потепління, ситуація з відключеннями в Києві не змінилася
21:22
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 січня
21:11
"Нейтралітет не повинен означати байдужість": Швейцарія пояснила, чому долучилася до санкцій ЄС проти РФ
21:11
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
"Дніпро-1" встановив мінімальну ціну за найкращого бомбардира УПЛ Довбика
21:04
Джорджія Мелоні
Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T, - ЗМІ
20:58
Мелітополь
Колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище", - мер Федоров
20:57
Володимир Зеленський
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки
20:41
Російські військові
Під виглядом розшуку зниклих: окупанти збирають дані захисників України, розсилаючи їхнім рідним смс із анкетами
20:35
вибух на газопроводі в Литві
У Литві стався вибух на газопроводі, спалахнула пожежа
20:30
Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено 4 багатоповерхівки
20:08
Бердянськ
Окупанти повідомили, що в Бердянську підірвали автомобіль колаборанта Кичигіна
20:06
Циганков і Кендзьора
Зірка "Динамо" Циганков зацікавив клуби АПЛ, - ЗМІ
20:02
OPINION
Олександр Вільчинський
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 324-го дня війни: революція у кіберзахисті, легкі танки від Франції та технології розумного оповіщення від Ізраїлю
19:47
Оновлено
російські танки, окупанти, оркі
В ОК "Південь" закликали дочекатися офіційних даних щодо Мирного й Дорожнянки на Запоріжжі
19:33
Бердянськ, 13 січня 2023
У районі аеродрому в Бердянську пролунало кілька вибухів, спалахнула пожежа
19:30
Огляд
"Останні з нас"
Пенсіонер Отто, юний курсант Едгар По чи ведмедик Тедді: чию історію подивитися на вихідних
19:17
У ЄС наполягають на необхідності змін до відбору суддів КСУ за рекомендаціями Венеційської комісії
19:14
Євроcoюз ЄС
ЄС перерахує Україні перший транш макрофінансової допомоги у січні
19:07
Маски
У Німеччині з лютого скасують обов'язкове носіння масок у міжміських потягах
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV