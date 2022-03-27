Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм
Україна продовжує роботу над виключенням РФ із Міжнародного агентства з атомної енергії за "ядерний тероризм" під час війни
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Російські війська захопили дві атомні станції в Україні. Через це Україна вимагає виключити Росію з Міжнародної агенції з атомної енергії. Завдання-мінімум України та партнерів – відсторонення всіх росіян від ключових позицій і Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських АЕС. Цю роботу координує радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.
"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики", – додала Зеркаль.
- Нагадаємо, колишній міністр охорони навколишнього середовища України Юрій Костенко вважає, що МАГАТЕ повинно взяти під повний контроль роботу ЧАЕС та ЗАЕС, щоб уникнути аварійних ситуацій.
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