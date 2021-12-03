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Україна готова до будь-яких форматів переговорів щодо Донбасу, - Кулеба

3 грудня, 2021 п'ятниця
20:01
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до будь-яких форматів мирних переговорів щодо Донбасу

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Кулеба зауважив, що на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювалися пакет заходів для стримування Росії і те, як сторонам повернутися до виконання Мінських угод.

За його словами, Україну, США, Францію і Німеччину об'єднує спільна мета - повернути Росію за стіл переговорів.

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме дипломатичному врегулюванню", - наголосив Кулеба.
 

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Росія
переговори
МЗС
Донбас
війна
Дмитро Кулеба
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