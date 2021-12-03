Україна готова до будь-яких форматів переговорів щодо Донбасу, - Кулеба

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

Кулеба зауважив, що на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювалися пакет заходів для стримування Росії і те, як сторонам повернутися до виконання Мінських угод.

За його словами, Україну, США, Францію і Німеччину об'єднує спільна мета - повернути Росію за стіл переговорів.

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме дипломатичному врегулюванню", - наголосив Кулеба.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.

Пізніше Кулеба повідомив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.

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