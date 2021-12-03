Україна готова до будь-яких форматів переговорів щодо Донбасу, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до будь-яких форматів мирних переговорів щодо Донбасу
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".
Кулеба зауважив, що на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювалися пакет заходів для стримування Росії і те, як сторонам повернутися до виконання Мінських угод.
За його словами, Україну, США, Францію і Німеччину об'єднує спільна мета - повернути Росію за стіл переговорів.
"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме дипломатичному врегулюванню", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.
- Пізніше Кулеба повідомив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.
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