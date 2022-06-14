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Головна новини України Україна готова пройти шлях реформ для повноцінного членства в ЄС, але прагне отримати точку старту, - Стефанчук

Україна готова пройти шлях реформ для повноцінного членства в ЄС, але прагне отримати точку старту, - Стефанчук

14 червня, 2022 вiвторок
07:18
новини України Руслан Стефанчук

Україна готова піти шляхом реформ, аби долучитися до країн-членів Євросоюзу

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляється на сайті парламенту.

"Ми хочемо отримати першу точку старту, дорожню мапу, яку ми маємо виконати для того, щоби стати повноцінним членом ЄС", — сказав спікер.

Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства із проведенням усіх необхідних для цього реформ, додав він.

"Це потужне юридичне закріплення, що ми на правильному шляху, і ця підтримка сьогодні вкрай необхідна Україні", — підкреслив Руслан Стефанчук.

Він також висловив сподівання, що голова Палати представників парламенту Бельгії використає свій вплив для того, щоб Україна отримала позитивне рішення.

  • Нагадаємо, у жодного лідера країн Євросоюзу немає аргументів того, чому Україні варто відмовити у наданні статусу кандидата у члени ЄС, переконані в ОП.
  • За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.

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ЄС
реформи
спікер ВР
членство в ЄС
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