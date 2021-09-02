Україна і США виступили проти "Північного потоку-2"

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.



США планують продовжувати застосування заходів та енергетичної дипломатії.



"У тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.



Його мета - збереження транзитної ролі України та безпечні поставки України у перехідний період.



"Також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел", - написано в документі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb