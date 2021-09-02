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Україна і США виступили проти "Північного потоку-2"

2 вересня, 2021 четвер
08:24
Світ Байден Зеленский

Україна та Сполучені Штати розглядають російський газопровід "Північний потік - 2" як загрозу для енергетичної безпеки Європи

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.

США планують продовжувати застосування заходів та енергетичної дипломатії.

"У тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.

Його мета - збереження транзитної ролі України та безпечні поставки України у перехідний період.

"Також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел", - написано в документі.

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Володимир Зеленський
Джо Байден
США
протидія
Північний потік-2
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