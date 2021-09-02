Україна і США виступили проти "Північного потоку-2"
Україна та Сполучені Штати розглядають російський газопровід "Північний потік - 2" як загрозу для енергетичної безпеки Європи
Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.
США планують продовжувати застосування заходів та енергетичної дипломатії.
"У тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.
Його мета - збереження транзитної ролі України та безпечні поставки України у перехідний період.
"Також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел", - написано в документі.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччина все ще можуть заблокувати запуск російського "Північного потоку-2".
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