Україна має перемогти до того, як Путін зрозуміє, що він програв, - політичний діяч Рашкін
Політичний діяч Юрій Рашкін вважає, що Путін ще не усвідомлює своєї поразки у війні з Україною
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Для України дуже важливо перемогти у війні з Росією до того, як Путін зрозуміє, що він програв. І США продовжують стояти на боці України. Байден у своїй промові до конгресу також акцентував на тому, що війна Росії проти України стала тестом для США. За цей рік в США довели, що вони можуть і будуть боротись за демократичні цінності та вільний світ", - пояснив Рашкін.
Політичний діяч наголосив, що на Заході вже не реагують на шантаж Путіна
"Путін побачив, що на Заході вже не реагують на його шантаж. Він отримав чіткий меседж про ядерну зброю. Тому він перестав погрожувати цією зброєю. Замість цього він погрожує тисячами мобілізованих", - додав він.
- 9 лютого президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін "уже втратив Україну", а допомога Україні під час протистояння з Росією є безстроковою
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