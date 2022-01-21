Україна має взяти приклад з влади Румунії у реакції на загрозу вторгнення РФ, - Порошенко
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін збільшує вимоги до НАТО
Про це він заявив під час програми "Свобода Слова Савіка Шустера", передає Еспресо.TV.
"5 років - з 2014 по 2019 рік - логіка Путіна полягала в наступному: "Я не допущу членства України в НАТО". З 2019 по 2021 логіка змінилась і була: "Ні - НАТО в Україні". Ні - навчанням, постачанням зброї, спільним маневрам та ініціативам. Тепер ми бачимо - "Ні НАТО в Східній Європі", - сказав нардеп.
Він навів приклад ультиматуму РФ щодо виведення натівських військ з Болгарії та Румунії.
"Яка реакція президента Румунії? Через три години була скликана РНБО, через п'ять були затверджені правила дій - що кожен і коли робить, через сім було звернення до військового комітету НАТО, через десять - всі знали, яку відсіч отримає Путін у зв'язку з виконанням свого ультиматуму", - розповів Порошенко.
Він додав, що всі в Україні мають об'єднатися.
"Якщо ми говоримо про єдність, я перший за єдність. Я закликаю, ми всі ми маємо об'єднатись перед реальною загрозою. Україна може дати відсіч, коли вона сильна, а вона сильна, коли об'єднана. Перший месседж - ми переможемо. Що зараз треба робити? Не тягнути, зберіть в понеділок позачергове засідання Верховної Ради. Візьміть приклад з Румунії. Прийміть рішення по кардинальним змінам в бюджеті. Виділення коштів для накопичення стратегічних резервів", - підсумував п'ятий президент.
- Нагадаємо, що РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Згодом у НАТО заявили, що не Росії вирішувати, де Альянсу розміщуватиме свої сили.
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