Україна має взяти приклад з влади Румунії у реакції на загрозу вторгнення РФ, - Порошенко

Про це він заявив під час програми "Свобода Слова Савіка Шустера", передає Еспресо.TV.



"5 років - з 2014 по 2019 рік - логіка Путіна полягала в наступному: "Я не допущу членства України в НАТО". З 2019 по 2021 логіка змінилась і була: "Ні - НАТО в Україні". Ні - навчанням, постачанням зброї, спільним маневрам та ініціативам. Тепер ми бачимо - "Ні НАТО в Східній Європі", - сказав нардеп.



Він навів приклад ультиматуму РФ щодо виведення натівських військ з Болгарії та Румунії.



"Яка реакція президента Румунії? Через три години була скликана РНБО, через п'ять були затверджені правила дій - що кожен і коли робить, через сім було звернення до військового комітету НАТО, через десять - всі знали, яку відсіч отримає Путін у зв'язку з виконанням свого ультиматуму", - розповів Порошенко.



Він додав, що всі в Україні мають об'єднатися.



"Якщо ми говоримо про єдність, я перший за єдність. Я закликаю, ми всі ми маємо об'єднатись перед реальною загрозою. Україна може дати відсіч, коли вона сильна, а вона сильна, коли об'єднана. Перший месседж - ми переможемо. Що зараз треба робити? Не тягнути, зберіть в понеділок позачергове засідання Верховної Ради. Візьміть приклад з Румунії. Прийміть рішення по кардинальним змінам в бюджеті. Виділення коштів для накопичення стратегічних резервів", - підсумував п'ятий президент.



Нагадаємо, що РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Крім того, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Згодом у НАТО заявили, що не Росії вирішувати, де Альянсу розміщуватиме свої сили.