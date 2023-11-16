Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні
UNITED24 розпочала співпрацю з LEGO Creators, в рамках якої буде створено унікальні конструктори, присвячені Україні - їх не можна буде купити, лише виграти на аукціоні
Про це йдеться у телеграмі UNITED24.
Перші набори будуть присвячені київській Україні-матері, маріупольській водонапірній вежі та кримському Ластівчиному гнізду. Зазначається, що це роботи трьох талановитих творців - Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США.
Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах. Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України. Мета LEGO - розказати більше про Україну, популяризувати її видатні архітектурні пам'ятки та закохати у неї весь світ", - йдеться у повідомленні.
UNITED24 анонсує, що наступні конструктори планується випустити вже навесні 2024 року.
Пожертвувати можна за посиланням.
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