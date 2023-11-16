Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні

Про це йдеться у телеграмі UNITED24.

Перші набори будуть присвячені київській Україні-матері, маріупольській водонапірній вежі та кримському Ластівчиному гнізду. Зазначається, що це роботи трьох талановитих творців - Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США.

Кожен конструктор створений у п’ятьох екземплярах. Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 $. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України. Мета LEGO - розказати більше про Україну, популяризувати її видатні архітектурні пам'ятки та закохати у неї весь світ", - йдеться у повідомленні.

UNITED24 анонсує, що наступні конструктори планується випустити вже навесні 2024 року.

Пожертвувати можна за посиланням.