Україна модернізувала ракети "Нептун" і використовує їх як аналог ATACMS та Taurus, - Newsweek

Про це повідомляє Newsweek.

Таких висновків дійшли західні експерти після того, як Київ застосував свою "абсолютно сучасну" зброю в Криму.

Анонімний представник українського оборонного відомства в інтерв'ю The War Zone повідомив, що Україна використовувала модернізовану версію своєї ракети "Нептун" і атака "була на 100% здійснена нею.

Заступник директора проєкту "Протиракетна оборона" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ян Вільямс вважає, що в ідеальному світі для наземних місій не застосовують сучасні протикорабельні ракети, які спеціально розроблені для того, щоб топити важкоброньовані військові кораблі в морі". Але оскільки Україна стикається з реальним дефіцитом систем для удару в глибокому тилу, Вільямс вважає, що Київ використовує ці ракети.

За його словами, Україна не має доступу до американської системи тактичних балістичних ракет ATACMS або крилатої ракети дальнього радіуса дії Taurus німецького виробництва. І Вашингтон, і Берлін відмовилися надати Україні ці системи, попри те, що Лондон і Париж на початку цього року передали Україні англо-французькі крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, або SCALP.

Вільямса вважає, що Україна адаптується і використовує те, що є у неї під рукою, але це не повинно розглядатися як довгострокове рішення для ударів на великі відстані.

Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил, який займається дослідженнями в галузі оборони Сідхарт Каушал повідомив, що удар по мису Тарханкут на заході Криму наприкінці минулого місяця "довів, що Україна може використовувати "Нептун" в режимі наземної атаки і таким чином ставити під загрозу російські об'єкти в раніше безпечних тилових районах"

Удар по відносно невеликій цілі, яка може перехоплювати повітряні загрози, як С-400, свідчить про те, що Україна має високоякісну розвідку і що наземний ударний Нептун може ховатися за перешкодами, щоб наблизитися непоміченим для Росії, сказав Каушал. Це також може натякати на те, що "Нептун" може використовувати контрзаходи проти виявлення, або ж використовуватися разом з обладнанням для глушіння, продовжив він.

"Все це вказує на досить складну координацію можливостей українців", хоча є багато невідомих факторів, вважає Каушал.

Однією з ймовірних відмінностей між наземною версією "Нептуна" і протикорабельною буде система наведення, додав Каушал.

Експертам важко судити про те, скільки ракет "Нептун" може мати у своєму розпорядженні Україна, але навряд чи це буде великий арсенал. За словами Каушала, навіть у мирний час важко масово виробляти такий тип озброєнь, а Росія доклала чимало зусиль, щоб вразити українську військово-промислову базу.