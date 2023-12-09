Україна може бойкотувати Олімпіаду, а Шевченко йде в президенти УАФ: головне зі спорту за тиждень

Футбол

Жеребкування Євро-2024

У суботу, 2 грудня, в Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2024 з футболу. Потенційних суперників дізналась збірна України. Команда Сергія Реброва, якщо подолає стикові матчі, зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.

Результати жеребкування Євро-2024

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець шляху А плей-оф

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець шляху В плей-оф

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець шляху С плей-оф

Фото: Getty Images

Шевченко йде в президенти УАФ

Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу офіційно висунув Андрія Шевченка, як кандидата на посаду президента УАФ.

Окрім Андрія Шевченка, в ролі делегатів на конгрес члени виконавчого комітету КОАФ обрали Андрія Засуху, який є головою КОАФ і президентом футбольного клубу "Колос", та Євгенія Євсеєва - генерального директора ФК "Колос".

Вибори президента української асоціації футболу мають відбутись 25 січня 2024 року.

Фото: Getty Images

Бокс

Український боксер з Броварів Андрій Ярчевський загинув на війні проти Росії. 24-річний спортсмен героїчно прикрив собою побратимів поблизу населеного пункту Діброва Сєверодонецького району Луганської області.

З весни 2022 року він обороняв кордони України на південному фронті у складі полку "Азов". Вже у серпні 2023-го приєднався до "Гвардії наступу", де був навідником мінометного розрахунку.

Андрій Ярчевський народився в Броварах, з дитинства займався боксом, але не встиг дебютувати на професійному рівні.

Фото: Соцмережі

Плавання

Михайло Романчук здобув бронзову нагороду на дистанції 1500 м вільним стилем в рамках чемпіонату Європи з плавання на "короткій воді".

У фіналі змагань в румунському місті Отопень Романчук здолав 1500 м за 14 хв та 22,18 сек і фінішував третім. Чемпіоном Європи став ірландець Данієль Віффен (14.09,11), срібло здобув француз Давід Обрі (14.21,78).

Нагорода Романчука стала для збірної України першою на нинішньому чемпіонаті Європи. Крім цього, для нашої команди це перша медаль на ЧЄ у 25-метрових басейнах з 2019 року.

Фото: fina.org

Гірськолижний спорт

Іван Ковбаснюк встановив історичний результат для України у гірськолижному спорті. Уродженець Закарпаття фінішував десятим у дисципліні супер-гігант.

За словами старшого тренера збірної команди Тимофія Єршова Іван покращив свій міжнародний рейтинг і вперше в історії розвитку гірськолижного спорту незалежної України в цій дисципліні вийшов з 50 FIS пунктів.

Фото: Ski Federation of Ukraine

Фристайл

Дмитро Котовський виграв золоту нагороду на етапі Кубка Європи з лижної акробатики. На етапі відкритого Кубка Європи у фінському місті Рука українець показав результат 115,84 бала та отримав золоту нагороду.

Срібло виграв швейцарець Пірмін Вернер (112,83), бронза дісталася канадійцю Александру Дюшане (110,22). Ще один українець - Олександр Окіпнюк набрав 109,75 бала та фінішував четвертим.

Фото: Getty Images

Росіян і білорусів допустили на Олімпіаду-2024: Україна може бойкотувати змагання

Т. в. о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний поставив запитання: "Що ще має зробити Росія, кого ще має вбити Росія, аби МОК нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?"

"Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона впевнена, що рішення Виконкому МОК дозволити росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором, - безвідповідальне.

Фото: Мінспорту, Матвій Бідний