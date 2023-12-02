Євро-2024: результати жеребкування групового етапу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна, якщо подолає стикові матчі за вихід на Євро-2024, зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.

Жеребкування Євро-2024

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець шляху А плей-оф

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець шляху В плей-оф

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець шляху С плей-оф

В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Фото: УАФ

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.