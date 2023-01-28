Про це мовиться в матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що джерела в британській оборонній сфері говорять про недостатню залученість військово-повітряних та військово-морських сил ВБ у допомогу українським військовим.

Так, у питанні щодо передачі винищувачів Україні одне високопоставлене джерело Королівських ВПС наголосило: "ніколи не кажи ніколи", однак співрозмовник ствердив, що "зараз це не пріоритет".

Спікер додав, що такий сценарій може статися, коли "Росія буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір".

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою.

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