Україна може отримати винищувачі від Британії, але після виведення російських військ, - The Telegraph
Джерела британського The Telegraph повідомляють, що Україна могла б отримати винищувачі від Лондона, однак за умови виведення військ РФ з окупованих територій
Про це мовиться в матеріалі The Telegraph.
Зазначається, що джерела в британській оборонній сфері говорять про недостатню залученість військово-повітряних та військово-морських сил ВБ у допомогу українським військовим.
Так, у питанні щодо передачі винищувачів Україні одне високопоставлене джерело Королівських ВПС наголосило: "ніколи не кажи ніколи", однак співрозмовник ствердив, що "зараз це не пріоритет".
Спікер додав, що такий сценарій може статися, коли "Росія буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір".
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
- Британія планує постачання танків Challenger 2 в Україну наприкінці березня, вони прибудуть до України разом з додатковою артилерійською підтримкою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе