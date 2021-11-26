Україна на ЧС-2022: де та коли дивитись жеребкування плей-офф кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.



Україна, Португалія, Швеція, Італія, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща та Північна Македонія - команди, які посіли у своїх групах другі місця.



Чехія та Австрія зіграють у плей-офф завдяки рейтингу Ліги націй.



Суперниками збірної України у плей-офф можуть стати сіяні команди - Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс.



Збірні будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.







Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться сьогодні, 26 листопада. Пряма трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА та телеканалі "Футбол 2". Початок – о 18:00 за київським часом.



Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.



Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb