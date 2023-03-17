Україна наполягає на продовженні "зернової угоди" на 120 днів, – Шмигаль
Україна разом із міжнародними патнерами докладає всіх зусиль задля продовження дії "зернової угоди" на 120 днів, а не на 60, як того хоче Росія
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 17 березня.
"Разом із партнерами докладаємо зусиль для продовження "зернової ініціативи". Від початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства. За умов розблокування чорноморських морських шляхів можемо експортувати вдвічі більше", - заявив очільник уряду.
"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, аби "зернова угода" була безстроковою, і подовжувалась автоматично на 120 днів", - додав він.
Шмигаль наголосив, що спроби Росії продовжити угоду лише на 60 днів – це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи.
"Маємо цього не допустити", - сказав прем'єр.
- Раніше в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Однак Туреччина веде перемовини про продовження дії угоди на 120 днів.
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