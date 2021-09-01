Україна направила Литві другу частину гуманітарної допомоги
Україна направила другу партію гуманітарної допомоги Литві
Про це повідомляє ДСНС.
"Більше 48 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 1 вересня, із України до Литви. Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.
Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.
Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.
- Нагадаємо, що понад 38 тонн гуманітарного вантажу відбули 12 серпня з України до Литовської Республіки.
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