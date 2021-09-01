Україна направила Литві другу частину гуманітарної допомоги

Про це повідомляє ДСНС.

"Більше 48 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 1 вересня, із України до Литви. Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Нагадаємо, що понад 38 тонн гуманітарного вантажу відбули 12 серпня з України до Литовської Республіки.