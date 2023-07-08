Україна – найкращий кандидат до НАТО, із вступом у ЄС справи трохи гірші, - Лех Валенса
Перший президент демократичної Польщі Лех Валенса заявив, що вважає Україну найкращим кандидатом для вступу до Альянсу, проте із Євросоюзом справи гірші
Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Еспресо.
Відповідаючи на запитання про шанси українців на отримання офіційного запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбуватиметься 11-12 липня, Валенса зазначив, що Україна була б найкращим кандидатом. Дещо скептичніше він висловився про вступ України до Європейського Союзу.
"Я практик у всіх сферах. Отож, якщо говорити про НАТО, то Україна – найкращий кандидат до НАТО. Разом із тим, якщо йдеться про ЄС, справи трохи гірші. Там треба виконати економічні умови. Отже, напрямок правильний, проте економічні умови мають бути сплановані краще", - сказав експрезидент.
Лех Валенса додав, що робить та робитиме усе для того, аби пришвидшити момент та зміни.
"Тим часом я пам’ятаю, що якби не втеча Польщі, то я був би на місці України, то росіяни були б в Польщі, а не в Україні. Я це знаю, я повністю переконаний у цьому. І тому апелюю та сам роблю все, бо знаю, що Польща змогла втекти, а Україна не змогла", - наголосив Валенса.
- З 7 по 12 липня у десятках країн світу відбудуться 33 мітинги на підтримку офіційного запрошення України до НАТО. Організатори акцій зазначають, що саміт НАТО у Вільнюсі має історичну місію встановити ефективні гарантії безпеки для України та Європи.
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