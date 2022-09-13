Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно розуміти, що жодна копійка фінансової допомоги Україні не може бути використана для фінансування війни. Тобто все, що може фінансуватись на рахунок війни - наші з вами податки та збори, які надходять до державного бюджету України. В серпні це було понад 95 млрд грн. Однак в середньому Україна витрачає на війну понад 125 млрд грн щомісяця", - пояснив Пендзин.

Експерт зауважив, що Україна постійно потребує збільшення фінансування для ведення бойових дій.

"Навіть, коли ми маємо непогані надходження від наших партнерів, все одно нам потрібно шукати додаткові кошти для того, щоб фінансувати воєнні дії. І таке дофінансування здійснюється коштом продажу військових облігацій Національним банком України. Це є об'єктивна річ, без якої ми не можемо обійтись", - додав він.

7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року бюджет сектору оборони та безпеки повинен скласти понад трильйон гривень