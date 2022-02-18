Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі і диверсій на хімоб'єктах, - МЗС
Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде проводити жодних наступальних операцій на Донбасі
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Він підкреслив, що Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню конфлікту.
- Нагадаємо, що очільник "ДНР" Денис Пушилін повідомив про евакуацію населення до Росії.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не готує наступ на ОРДЛО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32Продаж 32.49
- Актуальне
- Важливе