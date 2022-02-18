Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі і диверсій на хімоб'єктах, - МЗС

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.



"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі", - йдеться у повідомленні.



Він підкреслив, що Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, що очільник "ДНР" Денис Пушилін повідомив про евакуацію населення до Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не готує наступ на ОРДЛО.